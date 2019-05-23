إمبراطور اليابان يفاجئ وزير الدفاع القطري بحضور كبار المسؤولين

قلد الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بالقصر الإمبراطوري اليوم، العطية، وسام الشمس المشرقة، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

وأقيمت بهذه المناسبة مراسم احتفال رسمية، إذ يعد وسام الشمس المشرقة أرفع وسام تقديري تقدمه الحكومة اليابانية، وذلك تقديرا لجهود الوزير القطري في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر واليابان، وتثمينا لدوره في رعاية وإنجاح مشاريع صندوق الصداقة القطري في اليابان لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من كارثتي الزلزال وتسونامي في عام 2011.

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حضر مراسم التكريم شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين اليابانيين.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وقع ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، نهاية يناير الماضي، إعلانا مشتركا ومذكرات تفاهم.

وتناولت المباحثات توطيد العلاقات الثنائية بما يعزز سبل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما "ناقشت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة أوضاع المنطقة في كل من سوريا واليمن وكذلك الأزمة الخليجية".

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وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر بشأن أهمية الحوار والحلول السياسية والسلمية لمختلف النزاعات والأزمات، بحسب ذات المصدر.

وأشار رئيس وزراء اليابان خلال اللقاء إلى أن بلاده تولي قطر المصدرة للغاز أكبر قدر من الثقة؛ وأنه في العام 2021 ستحل الذكرى الخمسون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما أعرب عن "شكره وامتنانه للأمير القطري لجهوده المتعلقة بالمساعدة في الإفراج عن الصحفي الياباني جومبي ياسودا، الذي اعتقل في سوريا"، الذي أطلق سراحه في أكتوبر/تشرين أول 2018.

من جهته أعرب أمير قطر عن "أهمية زيارته لليابان لتعزيز مسيرة العلاقات وتطويرها، لتشمل مجالات أوسع غير مجالات الطاقة والتعاون الموجودة حاليا".