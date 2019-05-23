حملة إماراتية لتوزيع مكملات غذائية على الأطفال في اليمن

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يقوم الهلال الأحمر الإماراتي بحملة تهدف لتوزيع "مكملات غذائية" على أطفال وأمهات في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بحسب بيان.
وتهدف الحملة التي بدأت الأربعاء في عدن، إلى توزيع مكملات على 5000 طفل وأم في محافظات مختلفة.
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
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