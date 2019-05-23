البنتاجون يرسل 5 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press وافق البنتاجون الأمريكي على إرسال 5 آلاف جندي إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك لمواجهة تهديدات إيران، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز". يذكر أن السلطات الإيرانية حركت أمس قطعًا من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية، ويتكون الأسطول من المدمرة بايندر والبارجة بوشهر والبارجة لاوان، وسيقوم بمهمات بحرية ودوريات تفقد أمنية والتصدي للقرصنة في المياه الدولية، كما تنجز مهمات حماية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في مياه خليج عدن.

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