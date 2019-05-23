أمريكا تدين انتهاكات إيران لحقوق الأقليات الدينية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

أدان سفير الولايات المتحدة لشؤون الحريات الدينية صامويل براونباك بشدة «الانتهاكات» التي قال إن السلطات الإيرانية ترتكبها في حق الأقليات الدينية في طهران.

وأعرب براونباك، في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء «انتهاكات إيران لحقوق الأقليات الدينية»، قائلا: «إن إيران تعد واحدة من الدول الأكثر اضطهادا للأقليات الدينية».

وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة أن تتعامل إيران بعدالة وإنسانية مع الأقليات الدينية، مضيفا أن «إيران تعد من أكثر الدول غير ملتزمة بتطبيق ميثاق الحرية الدينية».