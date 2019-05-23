أدان سفير الولايات المتحدة لشؤون الحريات الدينية صامويل براونباك بشدة «الانتهاكات» التي قال إن السلطات الإيرانية ترتكبها في حق الأقليات الدينية في طهران.
وأعرب براونباك، في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء «انتهاكات إيران لحقوق الأقليات الدينية»، قائلا: «إن إيران تعد واحدة من الدول الأكثر اضطهادا للأقليات الدينية».
وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة أن تتعامل إيران بعدالة وإنسانية مع الأقليات الدينية، مضيفا أن «إيران تعد من أكثر الدول غير ملتزمة بتطبيق ميثاق الحرية الدينية».
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تدين انتهاكات إيران لحقوق الأقليات الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.