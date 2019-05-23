هذا الموضوع الآن جوجل تقدم صفحة نتائج البحث على الهاتف بتصميم جديد ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت عملاق البحث اليوم عن تصميم جديد لصفحة نتائج البحث على الهواتف الذكية، حيث تستبدل جوجل التصميم القديم لصفحة نتائج البحث الذي يأتي بالعنوان ومن ثم الرابط، ليأتي التصميم الجديد بالعلامة التجارية للموقع في المقدمة والمنتصف بهدف دعم المستخدمين على الوجه الأمثل.
ترغب شركة جوجل في توجيه المستخدمين على النحو الأمثل في الوصول السريع إلى موضوع البحث، لذا بدأت في دفع تصميم جديد لصفحة نتائج البحث لدعم إظهار نتائج البحث بكفاءة وآداء أسرع وذلك من خلال إظهار العلامة التجارية للموقع في البداية ومنتصف نتائج البحث، لتوجيه المستخدم بدقة أكثر.
وتؤكد جوجل على أن هذا التصميم الجديد سدعم المستخدمين في إدراك أفضل لوجهة معلومات البحث والصفحات الخاصة بموصوع البحث.
أيضاً كانت نتائج البحث تظهر في السابق باللون الأزرق، ومن ثم يتبعها موقع الناشر باللون الأخضر بخط مميز بحجم صغير، بينما يأتي رابط الناشر في التصميم الجديد لصفحة نتائج البحث مع رمز صغير في البداية، ومن ثم يتبعها نتائج البحث مما يدفع الناشر إلى التميز في نتائج البحث.
كما يضم التصميم الجديد لصفحة نتائج البحث تغيير لطريقة عرض الإعلانات في صفحة نتائج البحث، حيث ظهرت المادة الإعلانية في السابق بخط باللون الأخضر في نافذة تظهر في أسفل نتائج البحث، بينما تظهر المادة الإعلانية الآن في التصميم الجديد بخط واضح باللون الأسود يدعم المستخدم في الوصول إلى وجهة المعلومات بشكل أسرع.
المصدر
هذا الموضوع الآن جوجل تقدم صفحة نتائج البحث على الهاتف بتصميم جديد ظهر على التقنية بلا حدود.
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