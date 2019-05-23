"الحوثيون" يعلنون استهداف مطار "نجران" السعودي للمرة الثالثة

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، استهداف مطار "نجران" جنوبي السعودية بطائرة مسيّرة، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال 72 ساعة.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بطائرة قاصف من طراز K2 على مطار نجران".

ونقلت القناة عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن "العملية الهجومية استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران".

وأكد المصدر حسب القناة "نجاح العملية الهجومية التي تفذت بعد رصد استخباراتي دقيق"، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية أو التحالف العربي حول ما أعلنته الجماعة.

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ولليوم الثالث على التوالي، يعلن الحوثيون استهداف مطار نجران بطائرات مسيرة، فيما أعلنت السعودية الأربعاء استمرار العمل في المطار بشكل طبيعي

وكانت السعودية أعلنت دعم منطقة نجران بأفواج أمنية جديدة، إذ تعد تلك المنطقة أحد أهداف الصواريخ التي تتهم الرياض الحوثيين بإطلاقها.

ودأب الحوثيون في السنوات الأخيرة على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، التي غالبا ما تنتهي بإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي السعودي.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.