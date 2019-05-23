تدمير مواقع لـ "بي كا كا" في غارات تركية شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365 تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، في غارات شنّها شمالي العراق. جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الخميس. وقالت الوزارة، إن سلاح الجو شنّ غارات ضد "بي كا كا" في منطقتَي "ميتنا" و"قنديل" شمالي العراق. وأوضحت أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مخابئ وتحصينات وأسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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