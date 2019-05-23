رفضت طعن النيابة.. محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل صحفي بـ "الجزيرة"

القاهرة / الخليج 365

قررت محكمة مصرية، الخميس، إخلاء سبيل الصحفي بفضائية الجزيرة، محمود حسين، حسب مصدرَين.

وكتبت الزهراء محمود حسين، ابنة صحفي الجزيرة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "بابا أخد إخلاء سبيل.. الحمد لله"، دون تفاصيل أكثر.

بينما قال طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع عن حسين، للأناضول، إن "محكمة جنايات القاهرة قررت رفض طعن النيابة، وإخلاء سبيل محمود حسين بتدابير احترازية قضائية وأمنية (لم يوضحها)".

و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة الواقع في محيط سكنه للتوقيع مساء في أيام تحددها السلطة القضائية كل أسبوع.

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والأربعاء، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل حسين بتدابير احترازية، وقررت النيابة المصرية الاستئناف على القرار، الذي نظرته المحكمة الخميس قبل أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار إخلاء السبيل.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، أوقفت السلطات المصرية محمود حسين لدى عودته إلى بلاده في إجازة من عمله بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووجهت النيابة إليه اتهامات نفاها مرارا بـ"الانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتقارير من شأنها زعزعة الاستقرار".

وظل حسين قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك التوقيت بسجن طرة (جنوبي القاهرة).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.