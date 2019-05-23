العراق.. مقتل شرطيَّين وإصابة آخرين بهجومَين منفصلين لـ"داعش"

العراق / علي جواد، حسين الأمير / الخليج 365

قتل شرطيان عراقيان وأصيب 5 آخرون بينهم مدني بهجومَين منفصلين متزامنين شنّهما عناصر تنظيم "داعش" واستهدفا حقلا نفطيا ومنطقة سكنية شمالي وغربي البلاد.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش) للأناضول إن "عناصر من تنظيم داعش شنّوا في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/ الخميس هجوما عنيفا استهدف حاجزا أمنيا يتولى حماية حقل علاس النفطي شرقي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد".

وأوضح محمد أن "عناصر التنظيم اشتبكوا مع عناصر الشرطة المكلفة بحماية الحقل النفطي"، مشيرا إلى أن "شرطيين قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح، بينما قتل عدد من عناصر التنظيم".

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وفي محافظة ديالى شرقي البلاد، قال حبيب الشمري ضابط شرطة برتبة نقيب للأناضول إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/ الخميس منطقة جنوب ناحية كنعان شرقي محافظة ديالى بـ13 قذيفة صاروخية".

وأوضح الشمري أن"الهجوم أسفر عن إصابة مدني بجروح وإلحاق أضرار مادية ببعض المباني".

وبدأ تنظيم"داعش" مؤخراً شنّ المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.