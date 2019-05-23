نجم #بايرن_ميونيخ يطرق أبواب #النصر

صحيفة الخليج الإلكترونية

يلوح في الأفق، اقتراب نادي النصر من التعاقد مع نجم عالمي من العيار الثقيل، لعب مع عمالقة أوروبا، ومن الجيل الذهبي لـ”الديوك”.

وكشفت تقارير صحفية، أن الأمير خالد بن فهد عضو شرف نادي النصر، وعد جماهير “العالمي” بصفقة لنجم من طراز خاص صاحب مهارات وسرعات كبيرة.

Advertisements

وتشير ذات التقارير، أن الأمير خالد بن فهد، يخطط لجلب الجناح الفرنسي فرانك ريبيري، خاصة بعدما انتهى عقده مع الفريق البافاري بايرن ميونيخ الألماني.

وكان وكيل ريبيري قد صرح، منذ يومين أن موكله وصلته عروض من الشرق الأوسط، وتحديداً من المملكة العربية السعودية للعب في دوري المحترفين.

في سياق متصل، تنوي إدارة نادي النصر، التفريط في المهاجم النيجيري أحمد موسى بعدما أشارت مصادر مقربه من وصول عرص صيني للاعب بمقابل مادي كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.