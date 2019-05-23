مواعيد مباريات اليوم #الخميس 23 – 5 – 2019

صحيفة الخليج الإلكترونية تقام اليوم الخميس الموافق 23 – 5 – 2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف الملاعب العالمية أبرزها، افتتاح مباريات كأس العالم للشباب، ونستعرض أبرزها فى التقرير التالى: مواعيد مباريات كأس العالم للشباب بولينيسيا الفرنسية × السنغال – السادسة مساء المكسيك × إيطاليا – السابعة مساء Advertisements بولندا × كولومبيا – التاسعة والنصف مساء اليابان × الإكوادور – التاسعة والنصف مساء مواعيد مباريات الدوري الألمانى شتوتجارت × يونيون برلين – التاسعة والثلث مساء

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