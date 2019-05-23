شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة السامية.. الكشف عن حوافز اللائحة الجديدة للعاملين بـ«كسوة الكعبة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

صدرت موافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتماد اللائحة الجديدة لتنظيم العمل بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وكشف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد بن محمد المنصوري، في تصريح صحفي، عن حوافز اللائحة، وهي “تعديل بدل الضرر للعاملين في المجمع ليكون بنسبة 15% بعد أن كان 5%”.

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وأضاف “المنصوري”: تشمل اللائحة “منح بدل النقل الشهري وبدل الانتداب للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ بحسب ما هو مقرر للوظائف المماثلة في لائحة الحقوق والمزايا المالية”.

وأشار إلى أن اللائحة تتضمن أيضاً “منح مَن تنتهي خدمته من العاملين في المجمع بسبب الوفاة أو العجز الصحي؛ تعويضاً عن العمل بما يعادل رواتب ثلاثة أشهر، إضافة إلى ما يُصرف له من مكافأة نهاية الخدمة”.

وتابع “المنصوري”: كما تشمل اللائحة “تحديد فترة التجربة بـ90 يوماً، وفي حالة عدم نجاح العامل يوضع تحت التجربة لمدة 90 يوماً أخرى وفي مهنة أخرى”.

ورفع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الموافقة السامية على اللائحة الجديدة.