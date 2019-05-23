القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة من الحوثيين

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الجيش اليمني - صورة أرشيفية

أعلنت مصادر ميدانية يمنية تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، علاوة على تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة بالضالع، مؤكدة أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر "العللة" ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها، وأن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك. جاء ذلك خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة بالضالع.

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وكان قيادي كبير في ميليشيات الحوثي يدعى سفيان الشريفي المكنى (أبو حرب)، أحد قيادات قوات الأمن المركزي، التابعة للحوثيين قد قتل - في وقت سابق - خلال المعارك الدائرة بجبهة حجر بالضالع.من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل، في وقت سابق اليوم، إنه تم الإفراج عن 44 شاحنة تابعة