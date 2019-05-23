انت الان تتابع بدر الخرافي: ثقافة العطاء الأساس الذي ترتكز عليه رؤية واستراتيجية "زين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الخرافي مُلقياً كلمته خلال الغبقة

احتفت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بموظفيها في الغبقة الرمضانية السنوية التي أقامتها في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت وسط أجواء جميلة سادت فيها روح العائلة الواحدة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة سكوت جيجنهايمر، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فعالية الغبقة الرمضانية هذا العام جاءت بنكهة جيل الثمانينات، وذلك عندما أخذ الفنان الكويتي داود حسين ضيف الاحتفالية موظفي الشركة في رحلة زمنية لهذه الفترة الجميلة.

وأوضحت الشركة أن غبقتها الرمضانية من أبرز الأنشطة التي تنظّمها لموظّفيها على مدار العام، فهذه الاحتفالية السنوية لا تجدد روح عمل الفريق الواحد فحسب، إنما هي بمثابة ميثاق عمل يتعاهد من خلاله الموظفين مع القيادات التنفيذية على مواصلة المسيرة الناجحة لعملياتها، كما أنها فرصة لتعزيز أواصر الروابط بين أفراد عائلة زين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي في هذه الاحتفالية: " أود أن أرحب بعائلة زين في هذه الأيام المباركة، أعادها الله علينا وعليكم جميعاً بالخير، وأنتهز هذه الفرصة لأعرب لكم جميعاً عن سعادتنا بالإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، والتي أوصلت الشركة إلى هذه المكانة المتميزة".

وتحدث الخرافي عن فترة الثمانينات، والتي كانت عنوان احتفالية هذا العام قائلاً: " لدينا جميعاً ذكريات جميلة اتجاه فترة الثمانينات، والكثير منا ترتبط معه مشاعر وذكريات خاصة لا يمكن أن ننساها مع هذا الزمن الجميل، واليوم لا أعتبر هذه الغبقة حدثاً رسمياً، بل أعتبر نفسي بين أهلي وعائلتي، فالفترة التي قضيتها داخل زين جعلتني أشعر أنني في بيتي، وأنتم جميعاً إخوتي وأخواتي ".

وأعرب الخرافي عن فخره بما حققته الشركة من تميّز وتفرّد في قطاع الاتصالات بقوله: " فخور جداً بكون شبكة زين إحدى أكبر وأقوى شبكات الاتصالات، وهي مكانة وصلت لها بفضل العمل والجهد الكبير الذي بذله فريق القطاع التقني في الشركة، وأتحدى أي شخص أن يذهب إلى أوروبا اليوم، ولا يفتقد شبكة زين في الكويت، وعلى المستوى الشخصي أتمنى أثناء سفري أن أجد شبكة تضاهي قوة وثبات شبكة زين، فلكم جزيل الشكر على هذا الجهد ".

وتابع الخرافي قائلاً: " من ناحية الأداء التشغيلي، فقد حققنا في الفترة السابقة مؤشرات مالية قوية على مستوى الإيرادات وحجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA)، وصافي الأرباح، والفضل في هذا يعود لله سبحانه أولاً، ولكم أنتم كفريق عمل ثانياً ".

واستدرك الخرافي بقوله: " الأهمية بالنسبة لنا لا تكمن في تحقيق هذه الأرقام الممتازة فحسب، التي هي واجبنا اتجاه مساهمينا، لكن ما يسعدني فعلاً هو تغيُر ثقافة العمل في الشركة، والروح الجميلة التي نراها في زين، ليس في الكويت فقط بل على مستوى كافة شركات المجموعة، فنحن سعداء بأداء واجبنا والتزاماتنا اتجاه مساهمينا، ونجاح الشركة في مواصلة نمو عملياتها، وفي نفس الوقت سعداء بما حققناه على مستوى تطور ثقافة العمل ".

وأفاد الخرافي قائلاً: " إذا ذهبنا لأي من الدول التي تعمل فيها زين، سنرى ثقافة العمل نفسها، والروح نفسها، والمبادرات نفسها، والتي ترتكز جميعها على ثقافة العطاء التي تحدثنا عنها قبل عامين، واليوم، نرى كل موظف وكل فرد في زين يتميّز بها ويطبّقها ".

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وأعرب الخرافي عن اعتقاده بأن " اللمسات الوجدانية والمشاعر الجميلة هي التي تحقق السعادة، وليست العوائد المادية فحسب، فالعوائد المادية هي مسؤوليتنا وواجبنا، لكن قيم التسامح والتواصل والعطاء هي ما تحقق لنا الراحة النفسية جميعاً، وعندما نطبق هذه المفاهيم نرى أنها تنعكس على أرقامنا وأدائنا في النهاية ".

واختتم الخرافي حديثه للموظفين في هذه الاحتفالية قائلا "في الفترة الماضية، حددنا ثقافة العطاء لتكون الاستراتيجية التي ترتكز عليها مبادراتنا ورؤيتنا، وعملنا على نشر المحبة والسلام، تمكين المرأة، تمكين الشباب، وتغيير ثقافة البيئة التي نعمل فيها، وهذا ما جعلنا ننال ثقة الناس فينا وفي رسالتنا، وهي الرسالة التي أصبحت واضحة حتى في دعاياتنا الرمضانية كل عام، وأؤكد لكم أننا مستمرون على نهج هذه الرسالة، وهذا سبب ثقة الناس فينا والتزامهم معنا ".

ومن ناحيتها قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: " نجتمع معاً في هذه الأيام المباركة بروح العائلة واحدة، وأنتهز هذه المناسبة لأتقدم بجزيل الشكر للأخ بدر الخرافي والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في شركة زين الكويت، ومجموعة زين، فنحن نترجم معاً هذه الروح العائلية، وهذا ما يجعلنا نزداد أكثر قوة" .

وأضافت الروضان :" فخورة جداً بكل ما حققناه خلال الفترة الماضية، فقد نجحنا في تأسيس نماذج عمل يحتذى بها في استرتيجية أعمالنا في التحول الرقمي، فقد ركزنا منذ البداية وسنظل دائماً نُركّز على العميل أولاً".

وتابعت بقولها "بدأنا بعملية التحول الرقمي في قنوات الاتصال مع قاعدة عملائنا، والتي كانت محل اهتمامنا وأولوياتنا، كما بدأنا نرى في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام المزيد من التغييرات من القنوات التقليدية، والتحول إلى القنوات الرقمية، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح".

وبينت الروضان بقولها " التركيزعلى التحول الرقمي من أولويات عملنا خلال هذه الفترة، وكيف نقود بيئة التحول الرقمي، حتى نكون قادرين على مواجهة التحديات القادمة بقوة أكثر، وأعقد أن ما يميزنا هو جرأتنا على التفكير بشكل مختلف، وهذا أمر نفتخر به كثيراً".

وأفادت الروضان بقولها " قد نتفق على بعض التوجهات أو الطريقة التي نفكر بها، وقد نختلف بطريقة إدارة المهام التي لدينا وكيفية إدارة عملياتنا، لكن الشيء الذي يجعلنا أقوى ويجعلنا مختلفين هو إبداء آرائنا، ومساعدة بعضنا البعض في جميع الأحيان، لأن ذلك سيجعل تطورنا أسرع وأقوى".

الجدير بالذكر أن زين قامت خلال فعاليات الغبقة بتكريم قدامى موظفي الشركة، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم التي أضافت الكثير إلى نجاحات الشركة على مر السنوات السابقة، بالإضافة إلى عرض عمل وثائقي تم إعداده خصيصاً ليبرز إنجازات حملة "زين الشهور" الرمضانية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي كانت حافلةً بالفعاليات والمبادرات الخيرية والإنسانية والاجتماعية، حيث أبرز هذا العمل دور متطوعي الشركة الذين شاركوا في تعزيز العمل التطوعي طوال الشهر الكريم.

وأكدت الشركة أنها اتخذت شعار " زين الشهور " لحملتها الرمضانية السنوية لما لهذا الشهر من مكانة خاصة في قلب المجتمع الكويتي، والذي تنعكس فيه روح حب الخير ومساعدة الغير، مبينة أنها مستمرة بالالتزام في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، وهو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيراً في الحياة، مبينةً أن حملتها جاءت لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم بين جميع أطياف المجتمع.