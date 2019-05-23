14 معلومة عن شركة "هواوي"

في معركة ذات بعد تقني بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس الماضي، شركة "هواوي" الصينية و68 كيانا ضمن قائمة تصدير سوداء، لا يمكن بعدها للشركة الاستفادة من المنتجات الصناعية الصينية.

وأثار القرار الأمريكي قلق كثير من مستخدمي هواتف "هواوي" حول العالم، كما عكست جانبا من التصعيد في الجوانب التجارية والتكنولوجية في الصراع بين "واشنطن" و"بكين".

ونرصد لكم في النقاط التالية بعض المعلومات حول شركة "هواوي"

تأسست عام 1987 في الصين.

تأسست على يد المهندس العسكري السابق في الجيش الصيني رن زتشنجفي.

كان عمر المؤسس 42 عاما وقت تأسيس الشركة.

عندما تأسست كان رأس مالها لا يزيد عن 3000 دولار.

بدأت عملها في مجال الاستشارات ثم انتقلت إلى تقنية الاتصالات.

أعلنت عن أول هواتفها الذكية في 2009.

Advertisements

تعاونت مع شركة "تي موبل" لطرحه في الأسواق الأمريكية.

هي أسرع الشركات نمواً في سوق الاتصالات والأجهزة الذكية بعد شركة "سامسونج".

باعت أكثر من 200 مليون هاتف مع نهاية عام 2018.

فاقدت عائداتها نحو 105 مليارات دولار أمريكي في عام 2018.

لديها عدة شركات مثل "أونر" المتخصصة في الأجهزة والهواتف الذكية.

اكتسحت سوق الشبكات في زمن وجيز وأجبرتها على تخفيض أسعارها.

تعد من كبار الشركات المستثمرة في مجال تطوير شبكة الجيل الخامس وتطبيقاتها.

تم في السابق منع الموظفين الأمريكيين في الأماكن الحساسة استخدام أجهزة هواوي الذكية.