إقالة محافظ آخر في العراق على خلفية تهم فساد مالي

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن مجلس محافظة كربلاء، وسط البلاد، صوت خلال جلسته الطارئة التي عقدها ظهر اليوم، على إقالة المحافظ، عقيل الطريحي، بسبب ملفات فساد مالية وإدارية.

وصوت 17 عضو من مجلس المحافظة، من أصل 26 عضوا حضور الجلسة، على قرار الإقالة.

وفي وقت سابق من شهر أواخر شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة الإتحادية، إقالة محافظ نينوى، ونائبيه خلفية تهم متعلقة بالفساد، وإثر غرق العبارة بالجزيرة السياحية، والتي راح ضحيتها العشرات ما بين غريق، ومفقود حتى الآن، في عيد نوزوز الذي صادف الخميس، 21 من الشهر نفسه.