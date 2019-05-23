أمريكا تكشف سرا لأول مرة عن سلاح تفاخرت به إيران (فيديو)

وقال الفريق في مقطع الفيديو: "بنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة (سكاي غارد) التي تنتجها شركة أورليكون النمساوية، وهذه التقنية تعود الى حقبة الستينيات".

وفي تغريدة سابقة نشر فريق التواصل، مقطع فيديو يظهر مخابئ تحت الأرض تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن لإخفاء صواريخها الإيرانية الصنع مثل "بدر".

وقال الفريق في مقطع الفيديو حينها: "أكد السفير جوناثان كوهين، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن، أنه لا يمكن تجاهل حقيقة إنه منذ أن بدأت الحرب، ومنذ أن فرض المجلس حظرا على توريد السلاح، فان الحوثيين استخدموا أسلحة أكثر تقدما لتهديد جيران اليمن".

وأضاف السفير وفقا للتغريدة: "لم يطور الحوثيون صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة بأنفسهم".

اتّهم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الثلاثاء، الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين في اليمن بـ"قدرات نوعية" من صواريخ بالستية وطائرات دون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها"، في إشارة إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

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وشنّ الحوثيون الأسبوع الماضي هجوما ضد محطتي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار مفخخة، ما أدى إلى وقف ضخّ النفط فيه ليومين.

واتّهمت السعودية إيران بإعطاء الأوامر لـ"أنصار الله" بمهاجمة منشآتها النفطية.

وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في آذار/مارس 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حربا كلامية بين إيران التي تقول إن دعمهما للحوثيين ينحصر بالسياسة فقط، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتتّهم الرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة وأبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، طهران بمدّ الحوثيين بالسلاح والمال.