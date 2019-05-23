شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من 23 رمضان.. منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قيادة أمن العمرة لشؤون المرور، أنه سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف بدءاً من تاريخ 23 إلى27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

ودعت القيادة من يرغب في الوصول إلى المنطقة المركزية استخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية على أطراف مكة أو الواقعه داخلها.