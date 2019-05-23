شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار ريال في شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,840 مليار ريال سعودي
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 0,655 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,705 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثانية 2,185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,482 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.
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