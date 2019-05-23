شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الإعلانات في «واتساب» خلال شهر.. كيف ستظهر في التطبيق؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة “فيسبوك” عن بدء تطبيق “واتساب” للمراسلات النصية المملوك لها عرض بعض الإعلانات خلال أشهر.

وأوضحت الشركة خلال مؤتمرها السنوي للتسويق في هولندا هذا الأسبوع، أنها ستسمح بنشر إعلانات على التطبيق بداية من عام 2020، وذلك للاستفادة تجارياً من العدد الكبير من المشتركين.

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عرضت الشركة خلال المؤتمر شرائح أظهرت كيف ستبدو الإعلانات في التطبيق، وفق ما ذكر موقع “بي جي آر” المختص بشؤون التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الإعلانات لن تكون موجودة داخل المحادثات الخاصة، لكن سيتم عرضها في السجل أو في خانة القصص والحالات.

يذكر أن عدد مستخدمي واتساب أكثر من مليار ونصف المليار شخص، لكن خطوة الإعلانات لم تلق ترحيباً كبيراً بين مستخدمي التطبيق.