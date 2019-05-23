الإمارات توجه رسالة للدول المشاركة في تحقيق الفجيرة

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الإمارات
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بيانا، أعلنت فيه ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة، بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي، قائلة: "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".
وأضافت الوزارة: "إن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة"، مؤكدة أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه و يستغرق ما يلزم من الوقت، ووذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".اقرأ أيضا| قمتان في السعودية
وأضافت الوزارة: "إن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة"، مؤكدة أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه و يستغرق ما يلزم من الوقت، ووذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو الجاري، والسفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي: "المرزوقة أندريا فيكتوري أمجاد، آي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.
يذكر أنه بعد هذا الحادث بأيام تعرضت محطتي نفط في العاصمة السعودية الرياض لهجوم من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
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