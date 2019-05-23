طائرات بدون طيار تستهدف محطة توليد الكهرباء في حماة السورية بخمس قذائف

وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الدفاع الروسية فإن قوات الحكومة السورية، المدعومة من قبل القوات الجوية الروسية تواصل صد الهجمات التي يشنها إرهابيو "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) وفي المناطق الجنوبية من منطقة التصعيد إدلب.

وقال التقرير "قصفت طائرتان من دون طيار تابعتان للإرهابيين محطة كهرباء زارة الواقعة شمال غرب مدينة حماة، حيث ألقيت خمس قنابل على مبنى محطة توليد الكهرباء".

يتبع…