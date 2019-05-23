وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الدفاع الروسية فإن قوات الحكومة السورية، المدعومة من قبل القوات الجوية الروسية تواصل صد الهجمات التي يشنها إرهابيو "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) وفي المناطق الجنوبية من منطقة التصعيد إدلب.
وقال التقرير "قصفت طائرتان من دون طيار تابعتان للإرهابيين محطة كهرباء زارة الواقعة شمال غرب مدينة حماة، حيث ألقيت خمس قنابل على مبنى محطة توليد الكهرباء".
يتبع…
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات بدون طيار تستهدف محطة توليد الكهرباء في حماة السورية بخمس قذائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.