الدفاع الروسية: المسلحون يطلقون 4 صواريخ من الراجمات باتجاه قاعدة "حميميم"

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "حوالي 19:00 قام المسلحون بإطلاق 4 قذائف من راجمة صواريخ باتجاه قاعدة "حميميم". وتم الكشف على جميع الصواريخ باستخدام وسائل الدفاع الجوي وتدميرها. وتم تدمير منصة إطلاق المسلحين في منطقة تخفيض التصعيد في إدلب من قبل سلاح الجو الروسي".

ووفقا للبيان، تستمر القوات السورية بدعم من القوات الجوية الروسية بصد هجمات الإرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" في المناطق الجنوبية من مناطق تخفيض التصعيد في إدلب.