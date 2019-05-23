"روحه مرحة"... كيف يتعامل محمد بن سلمان في مكتبه

وقال العساكر إن محمد بن سلمان "روحه مرحة" في التعامل مع العاملين معه، وذلك في تصريحاته لبرنامج "الليوان" الذي يقدمه الإعلامي عبد الله المديفر عبر قناة روتانا خليجية.
وتابع بدر العساكر أن ولي العهد "يتعامل بروح مرحة، ويركز على العمل الطويل ذي الإنتاجية العالية".
وأشار مدير مكتب ولي العهد إلى أن ابن سلمان "صديق ورئيس في آن واحد لجميع العاملين معه، ويحرص على بناء قدرات الفريق العامل معه، سواء من خلال الدورات التدريبية أو غيرها من الوسائل الكفيلة بإكسابهم الخبرات اللازمة".
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