القوات العراقية تحبط هجوما لـ "داعش" على حقول للنفط شمال بغداد

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من شرطة الطاقة، وبإسناد من الحشد الشعبي تشتبك مع مجموعة من عصابات "داعش" الارهابية عند محاولتها استهداف أحدى نقاط الحراسة في الحقول النفطية بجبال علاس ضمن محافظة صلاح الدين.
وأكدت الخلية أن الاشتباك انتهى بقتل جميع عناصر هذه المجموعة الإرهابية.
ومازالت سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى تشكل أوكارا لعناصر "داعش" ينطلقون منها لشن هجمات على القوات العراقية التي لم تنجح حتى الآن بتطهير حمرين بالرغم من العديد من العمليات العسكرية التي شنتها لطرد عناصر "داعش" منه.
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