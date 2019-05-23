مباحثات بين الإمارات والأردن

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اجتمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أبو ظبي. وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أنهما بحثا "تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وقال البلدان في بيان مشترك إن "أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ".

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