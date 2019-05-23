ولي عهد أبوظبي: الإمارات تعمل مع الدول العربية لضمان حرية الملاحة في المنطقة

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أبوظبي: قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم (الأربعاء)، إن الإمارات تعمل مع الدول العربية بما يضمن حرية الملاحة في المنطقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال محمد بن زايد: "دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، بما يصون المصالح العربية العليا، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله"، وفقاً لوكالة الأنباء.
وقالت (وام) إن ولي عهد أبوظبي، الذي يستضيف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارته الرسمية للإمارات أشار إلى أن الإمارات والأردن ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في الإمارات في المستقبل القريب.
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