دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بحث قوقل على الهواتف يضيف أيقونة واسم الموقع في نتائج البحث

كشفت قوقل عن تحديث سيصل إلى محرك البحث بنسخته على الهواتف الذكية بحيث يضيف معه تغيير على التصميم، وهذا التحديث سيجلب معه طريقة جديدة في عرض نتائج البحث بحيث يظهر اسم الموقع والأيقونة الخاصة به في أعلى كل نتيجة.

وتهدف الشركة من هذا التحديث إلى جعل المستخدم على معرفة أكبر بمصدر ومحتوى الصفحات قبل الدخول إليها من خلال نتائج البحث، كما أن التحديث يمنح البحث تصميمًا أجمل من السابق بفضل وجود أيقونات المواقع بجانب الروابط أعلى كل نتيجة بحث.

وقات قوقل أن التحديث الجديد سيبدأ بالظهور للمستخدمين تدريجيًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي يمكن ملاحظته عند استخدام هواتفهم للبحث عبر محرك الشركة.

التدوينة بحث قوقل على الهواتف يضيف أيقونة واسم الموقع في نتائج البحث ظهرت أولاً على عالم التقنية.