دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في عالم أندرويد من النادر أن تجد هاتفهاً صدر عام 2016 وحصل على ترقية إلى أحدث نسخة من نظام اندرويد، هذا مافعلته شركة ون بلس مع هواتفها القديمة OnePlus 3 و OnePlus 3T.

بعد فترة تجريبة استمرت بضع اسابيع بدأت شركة ون بلس رسمياً في ترقية الهاتفين المذكورة إلى نظام أندرويد 9.0 على الصعيد العالمي خلال الساعات القليلة الماضية.

التحديث سيقدم للهاتفين احدث مزايا النظام بالاضافة إلى وضع عدم الازعاج الجديد ووضع الالعاب وتطبيق جديد للهاتف مع تحسينات وإصلاحات شاملة وإضافة عدسات قوقل Google Lens لتطبيق الكاميرا.

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إذا كنت تستخدم أحد هذه الهاتفين يمكنك تحميل التحديث يدوياً الان عبر منتديات ون بلس أو الانتظار لحين وصول التحديث الهوائي إلى هاتفك خلال الساعات القادمة مع التأكيد ان التحديث يصل على مراحل لجميع الدول.

المصدر

التدوينة هواتف ون بلس 3 و 3T تحصل على نظام اندرويد 9.0 ظهرت أولاً على عالم التقنية.