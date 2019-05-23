كما كان منتظراً أكدت آبل موعد حدث المطورين السنوي الذي تقيمه الشركة للكشف عن جديد أنظمة التشغيل حيث سيقام WWDC 2019 هذه المرة بدءاً من يوم الاثنين 3 يونيو حتى الخميس 7 السابع من يونيو القادم.
ستكشف آبل في هذا الحدث عن النسخة رقم 13 من نظام iOS للآيفون والايباد والتي من المتوقع ان تقدم مزايا جديدة للمستخدمين مثل الوضع المظلم Dark Mode وغيرها.
أيضاً بالتأكيد سيتم الحديث عن نسخة macOS10.15 لأجهزة الماك و نظام watchOS6.0 لساعات آبل بالإضافة إلى tvOS13 لجهاز آبل تي في حيث من المتوقع ان تقدم آبل الكثير من المزايا الجديدة والتسحينات على كافة الانظمة المذكورة.
يتوقع أن تتحدث آبل عن جديدها في مجال خدمات بث المحتوى بالاضافة إلى الالعاب ايضاً.
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التدوينة آبل ستكشف عن iOS 13 في حدث المطورين يوم 3 يونيو القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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