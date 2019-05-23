دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما كان منتظراً أكدت آبل موعد حدث المطورين السنوي الذي تقيمه الشركة للكشف عن جديد أنظمة التشغيل حيث سيقام WWDC 2019 هذه المرة بدءاً من يوم الاثنين 3 يونيو حتى الخميس 7 السابع من يونيو القادم.

ستكشف آبل في هذا الحدث عن النسخة رقم 13 من نظام iOS للآيفون والايباد والتي من المتوقع ان تقدم مزايا جديدة للمستخدمين مثل الوضع المظلم Dark Mode وغيرها.

أيضاً بالتأكيد سيتم الحديث عن نسخة macOS10.15 لأجهزة الماك و نظام watchOS6.0 لساعات آبل بالإضافة إلى tvOS13 لجهاز آبل تي في حيث من المتوقع ان تقدم آبل الكثير من المزايا الجديدة والتسحينات على كافة الانظمة المذكورة.

Advertisements

يتوقع أن تتحدث آبل عن جديدها في مجال خدمات بث المحتوى بالاضافة إلى الالعاب ايضاً.

المصدر

التدوينة آبل ستكشف عن iOS 13 في حدث المطورين يوم 3 يونيو القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.