دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شركة اتصالات بريطانية تتراجع وتطلق الجيل الخامس بدون هواوي

أعلنت شركة "إي إي" البريطانية العملاقة في مجال الاتصالات إطلاقها شبكة الجيل الخامس 5G في المملكة المتحدة ولكن دون تكنولوجيا شركة هواوي الصينية كما كان مُقررًا في الأساس.

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فكانت شركة إي إي البريطانية قد أعلنت ـ في وقت سابق ـ عزمها استيراد هاتف هواوي ميْت 20 إكس 5 جي إلى بريطانيا، كأول هاتف من الجيل الخامس من الشركة الصينية ولكن الأمر أثار جدلاً سياسيًا بالمملكة المتحدة.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة إي إي، مارك إليرا، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة فايننشال تايمز، إنهم علقوا إطلاق هواتف الجيل الخامس من هواوي؛ لعدم توفرها على "ضمانة الخدمة" الضرورية لتقديم عقود طويلة الأجل.

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أوضحت الشركة البريطانية ـ عبر بيانها الصادر يوم أمس الأربعاء ـ إطلاقها شبكة الجيل الخامس 5G بدءً من 30 مايو الجاري في ست مدن بشكل أولي، هي: لندن، كارديف، بلفاست، أدنبره، برمنغهام ومانشستر.المزيد:

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