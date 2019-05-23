باناسونيك اليابانية تعلّق تعاملاتها مع هواوي بعد الحظر الأميركي

دبي - بواسطة محمد فارس © هكتور رتامال أشخاص يتجوّلون في متجر لشركة هواوي في شانغهاي في 22 ايار/مايو 2019

أعلنت مجموعة "باناسونيك" اليابانية الخميس أنها علّقت كل تعاملاتها مع "هواوي" بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية بسبب مخاوف أمنية، في ضربة جديدة تتلقّاها مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.

وقال جو فلين المتحدث باسم "باناسونيك" لوكالة فرانس برس "لقد أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع شركة هواوي ومجموعة شركاتها البالغ عددها 68 شركة والمشمولة بالحظر الحكومي الاميركي".

وأضاف "بالأمس، صدرت مذكرة داخلية للالتزام بهذه القاعدة التزاماً تامّاً".

وأوضح المتحدّث أنّ تعاملات باناسونيك مع هواوي تشمل توفير "قطع إلكترونية".

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرّر الأسبوع الماضي منع صادرات المنتجات التكنولوجية الأميركية إلى شركات تمثّل "خطراً"، في استهداف لهواوي المتّهمة من قبل واشنطن بالمساهمة في أنشظة الصين للتجسس.

وفتحت هذه الحملة ضدّ هواوي جبهة جديدة في الهجوم المتعدد الجبهات الذي يقوده دونالد ترامب ضدّ الصين، في سياق حرب تجارية وتنافس تكنولوجي. وتعتبر واشنطن أنّ عملاق الاتصالات يهدد أمنها القومي بسبب روابطه المتينة بالحكومة الصينية، وهي اتهامات ترفضها المجموعة.

ودفع قرار ترامب بالعديد من شركات الاتصالات ومشغلي الهاتف المحمول في كل من اليابان وبريطانيا إلى تعليق التعاملات مع العملاق الصيني.