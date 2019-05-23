العراق يعزز سلاح الجو بأربع مقاتلات كورية جنوبية

بغداد(العراق)/عامر الحساني/الخليج 365-

أعلنت القوة الجوية العراقية اليوم الخميس، ضم 4 مقاتلات كورية جنوبية من طراز T50 إلى أسطولها، ليكون إجمالي الطائرات الداخلة إلى الخدمة من هذا الطراز 22 مقاتلة.

وقالت القوة الجوية العراقية في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، إن "4 طائرات من طراز T50 وصلت إلى العراق".

وتسلم العراق ثلاث دفعات من طائرات T50 الكورية، وكانت الدفعة الأولى ست طائرات في 16 آذار/مارس 2017، ومن ثم ست أخرى بعد ذلك بعام ونهاية العام الماضي تسلمت ست طائرات أخرى.

وبذلك تسلم العراق 22 مقاتلة لغاية الآن من أصل 24 تعاقد على شرائها.

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وكان العراق وكوريا الجنوبية أبرما، عام 2013، عقدا لشراء 24 طائرة من طراز "T-50"، بقيمة مليار و100 مليون دولار، على أن يبدأ تسليمها في أبريل/نيسان 2016، لكن بغداد تأخرت في استلامها بسبب عدم جاهزية القواعد العسكرية.

ويعمل العراق على إعادة بناء ترسانته من الأسلحة، بعد حرب طاحنة استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم "داعش" من 2014 ولغاية نهاية 2017.

و"T50"، التي دخلت الخدمة رسمياً في 2005 طائرة قتالية خفيفة تستخدم أيضاً لأغراض تدريب الطيارين، وتبلغ قيمتها نحو 21 مليون دولار.

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