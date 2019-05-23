فرقة اللوريت تبهر جمهور حديقة أبها الجديدة

ابها

أبهرت فرقة اللوريت للأطفال الاستعراضية طيلة أيام فعاليات ليالي أبها الرمضانية على مسرح حديقة أبها الجديدة الحضور والتي كان لها الدور الكبير والجميل والفني في مجال الاستعراض والاهازيج.

فرقة اللوريت للأطفال الاستعراضية تحت فريق تم تأسيسة عام 2014 ولهم اعمال ومشاركات عديده على قنوات التواصل الأجتماعيه ومشاركة في العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في منطقة عسير بشكل عام،

عدد المشتركين في الفريق أربعة عشر بنت بقيادة الأستاذه خلود القحطاني ..شملت البنات المشاركات ألين القحطاني ولوزان الزيادي وضي العسيري وريفال العسيري وحنان العسيري وفاطمه العسيري وليان الشريف و ود الهادي وغلا الجرعي وغنى القاضي وغيد القاضي وشدن الشهري وغدي الشهري وراما حبتر ال جانب الاشراف العام للفرقة أ/ خلود القحطاني والازياء ..

ومساهمة مشغل المزيونه الراقيه

فيما استقبل المدير التنفيذي للشركة ليالي الخليج للفعاليات فرقة اللوريت للأطفال وشكر لهم هذا التفاعل الجميل على المسرح..

وأدت الفرقة المشاركة في عروض شملت الفوازير والفطرة والقريقعان بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بأبها .

وعبر عدد من الأطفال والأمهات مساء يوم أمس عن جمال المكان والطبيعة والثقافة المتنوعة في حديقة أبها الجديدة وقدم الشكر للشركة ليالي الخليج المشغلة لحديقة أبها الجديدة.