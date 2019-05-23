صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت قيادة أمن العمرة لشؤون المرور أنه سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف ابتداءً من تاريخ 23 إلى27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي. ودعت القيادة من يرغب الوصول الى المنطقة المركزية استخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية على أطراف مكة أو الواقعه داخلها، وبثت رسائل بثلاث لغات تحدد أوقات المنع ووسيلة النقل البديلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #أمن_العمرة يمنع دخول المركبات لمركزية #مكة.. من 23 إلى 27 رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.