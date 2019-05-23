اتهام القطري #ناصر_الخليفي بالفساد ووضعه قيد التحقيق

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صحيفة الخليج الإلكترونية
وجه القضاء الفرنسي تهم “الفساد النشط” إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، ومجموعة “بي إن سبورتس” الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس
أكد المصدر لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة لو باريزيان الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.
ويأتي ذلك قبل أشهر من موعد مونديال القوى الذي تستضيفه الدوحة بين 28 سبتمبر و6 من أكتوبر المقبلين.
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