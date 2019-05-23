الأمير يهاجم رئيس #لجنة_المنشطات بسبب #المولد: “تصريحاتك مصيبة”

صحيفة الخليج الإلكترونية

انتقد أحمد الأمير خبير اللوائح والقوانين الرياضية، تصريحات محمد صالح القنباز رئيس لجنة مراقبة المنشطات السعودية، في أزمة فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد.

وكان رئيس لجنة مراقبة المنشطات السعودية، قد خرج بتصريحات، مؤكدًا أن غالبية المحللين في أزمة المولد معلوماتهم مغلوطة ويفتون بأهوائهم، مؤكدًا بأن وصول المنشط للجسم خطأ يتحمله اللاعب، ولا يقلص من عقوبة إيقافه، وهذا ما يتعارض مع رأي أحمد الأمير خبير اللوائح.

وعلق أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تصريحات القنباز، قائلًا: “إذا كان هذا التصريح قد صدر من رئيس لجنة مراقبة المنشطات السعودية، فتلك مصيبة !”

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ونشر الأمير عدة صور لوثائق تخص حالة المولد، قائلًا: “إذا أثبت اللاعب عدم إهماله أو تقصيره أو ارتكابه لخطأ جسيم في كيفية دخول المادة المحظورة إلى جسمه، يصبح مؤهل لتخفيض العقوبة و ذلك مذكور في لائحة لجنة مراقبة المنشطات”.

جدير بالذكر، كانت اللجنة الوطنية للكشف عن المنشطات، قد أعلنت وجود عينة إيجابية في دم فهد المولد، أثناء الكشف عليه عقب مباراة الاتحاد والنصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.