نجم #الهلال مجبر على الرحيل ليستمر في الملاعب

كشفت تقارير صحفية، عن معاناة نواف العابد لاعب فريق الهلال والمنتخب الوطني السعودي، من إصابة مزمنة في الحوض.

غاب نواف العابد عن المشاركة مع الهلال، خلال الموسمين الماضيين، كثيرًا بسبب الإصابات المتلاحقة، علمًا أنه يعاني منذ فترة طويلة من آلام في عضلات البطن، وهي الإصابة التي سبق أن تعرض لها وأجرى على إثرها عملية جراحية.

ووفقًا لصحيفة “الشرق الاوسط”، فإن التقارير الطبية الخاصة بنواف العابد، أفادت أن إصابته من الممكن أن تعود كلما بذل اللاعب مجهود قوي، ما يجعل مشاركته في مباريات قوية بشكل متواصل أمرًا مستحيلًا.

وأضافت التقارير الطبية، أن نواف العابد لايستطيع خوض 4 أو 5 مباريات قوية بشكل متتالي، بسبب شعوره بالآلام شديدة، ما يحتم على الهلال عدم الاعتماد عليه في مباريات قوية مستقبلا، أو السماح للاعب بالرحيل لنادي من أندية الوسط التي لا تعاني ضغط المشاركات المحلية والدولية.