قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من محافظة #قلقيلية

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظة قلقيلية. وذكرت مصادر محلية في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جيوس شرق قلقيلية واعتقلت: سامح شوكت سمحه، ونجله أسيد، وعبد الله بشير عبيد ،كما داهمت بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقلت محمود نضال سليم.

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