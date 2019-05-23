“مليونية” بـ #السودان إلى مقر الاعتصام تمسكا بمدنية السلطة

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعا تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مشاركي قوى الحرية والتغيير، الخميس إلى تسيير المواكب في ما أسماه ” #مليونية_المدنية_والبناء ” نحو مقر الاعتصام بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وطالب في بيان فجر الخميس “جماهير الشعب من كل الأحياء والفرقان والبلدات والمدن للخروج للشوارع وتسيير المواكب السلمية نحو ساحات الاعتصامات، أمام القيادة العامة للقوات المسلحة”.
ويتوقع أن تتوجه المواكب إلى مقر الاعتصام من أجل المطالبة بتسليم مقاليد الحكم “لسلطة مدنية “.
العسكري يرفض الرئاسة المدنية للمجلس
وتأتي تلك الدعوة بعد تعثر المفاوضات التي عقدت في وقت متأخر من مساء الاثنين بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بسبب قضية المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه ورئاسته.
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