الجهات الأمنية تضبط شاحنة محملة بـ #مواد_غذائية منتهية الصلاحية بـ #مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية اليوم (الخميس) من ضبط شاحنة لنقل البضائع محملة بمواد غذائية تالفة منتهية الصلاحية بنقطة تفتيش الشميسي .
وجرى سحب الشاحنة المخالفة لبلدية الشوقية الفرعية لاتخاذ الإجراءات النظامية، حيث تم اتلاف المواد الغذائية المتنوعة والتي قدرت بـ “١” طن وتطبيق النظام على سائق المركبة .
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