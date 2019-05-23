هواوي تتحدى جوجل وأمريكا بـ 3 هواتف أسطورية جديدة.. صور ومواصفات وأسعار

دبي - بواسطة محمد فارس © هواوي تطلق3 هواتف أسطورية هونر 20 لايت 2

القاهرة – (مصراوي): © هونر 20 باللون الأزرق هونر 20 باللون الأزرق

بعد أقل من يومين على قرار جوجل بوقف التعامل مؤقتا مع العملاق الصيني، أطلقت شركة هواوي سلسلة الهواتف الذكية الجديدة هونر 20 في لندن خلال عرض ركز على تكنولوجيا الشركة الصينية دون الإشارة إلى قطيعة محتملة مع جوجل. © هونر 20 برو 2 هونر 20 برو 2

وتشغل هواوي، ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، هواتفها بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، لكن وزارة التجارة الأمريكية حظرت على الشركة الأسبوع الماضي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات بشأن تحديثات برمجياتها في المستقبل. © هونر 20 برو 3 هونر 20 برو 3

وخففت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بشكل مؤقت بعض القيود عن هواوي، ومنحت شركة الهواتف الصينية ترخيصا لشراء سلع أمريكية حتى 19 أغسطس، ما يعني أن تحديث تطبيقات جوجل التي تحظى بالشعبية مثل جي ميل ويوتيوب يمكن أن يستمر حتى ذلك الحين. © هونر 20 برو 4 هونر 20 برو 4

وقال جورج تشاو رئيس علامة هونر التجارية التابعة لهواوي، لمئات الصحفيين والمدونين والمحللين أمس الثلاثاء إنه "سعيد حقا لرؤية الكثير جدا من الأصدقاء" خلال فعالية إطلاق الهواتف. © هونر 20 برو 5 هونر 20 برو 5

الهواتف الجديدة التي أطلقتها هواوي، يتصدرها هونر 20 برو، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة ومن المقرر أن يباع بسعر 600 يورو، ما يعادل نحو 12 ألف جنيه مصري. © هونر 20 برو 6 هونر 20 برو 6

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يعمل هواوي 20 برو بنظام تشغيل أندرويد باي، مع ذاكرة رام 8 جيجا وذاكرة داخلية 256 جيجا، ومعالج جبار هو كيرين 980 ثماني الأنوية، وبطارية 4000 مللي أمبير. © هونر 20 برو 7 هونر 20 برو 7

شاشة الهاتف بمقاس 6.26 بوصة، مع تصميم زجاجي بالكامل وإطار من الألومنيوم والشاشة بدقة فول إتش دي 412 بكسل، ويأتي بكاميرا خلفية رباعية العدسات والرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والأمامية بدقة 32 ميجابكسل. © هونر 20 برو محتويات العلبة هونر 20 برو محتويات العلبة

ويأتي هاتف هونر 20 بنفس بالمواصفات باستثناء أن الذاكرة العشوائية الرام 6 جيجا والداخلية 128 جيجا، ويباع بسعر يعادل نحو 10 آلاف جنيه مصري. © هونر 20 لايت 1 هونر 20 لايت 1

ويأتي هونر 20 لايت، بشاشة 6.21 بوصة، مع معالج كيرين 710 ثماني الأنوية، وكامير خلفية ثلاثية العدسات أبرزها بدقة 24 ميجابكسل وكاميرا السيلفي 32 ميجابكسل، مع ذاكرة رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 128 جيجا. ويباع بسعر يعادل نحو 6 آلاف جنيه مصري.