دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل ترسل الدعوات الرسمية لمؤتمر المطوريين WWDC الذي يعقد في 3 من يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة ابل مؤتمر المطوريين WWDC القادم في 3 من يونيو للإعلان عن مميزات الإصدارات الجديدة من نظام iOS، و macOS، وwatchOS إلى جانب tvOS.

تدعو شركة ابل القنوات الإعلامية المختلفة في الوقت الحالي لمؤتمر المطوريين الرئيسي الذي يعقد في مركز مؤتمرات ماكينري في سان خوسيه في كاليفورنيا، حيث يحتل المؤتمر الفترة ما بين 3 إلى 7 من شهر يونيو القادم.

ومن المقرر أن تدور إعلانات ابل خلال فعاليات المؤتمر عن تحديثات كلاً من منصة iOS، و macOS، وwatchOS إلى جانب tvOS، وما تقدمه من مميزات جديدة في هذه الإصدارات، وفي السطور القادمة نستعرض بعض تفاصيل إعلانات التحديثات الجديدة لبرمجيات ابل.

تحديث iOS 13

يعرف الإصدار الجديد من نظام تشغيل iOS 13 برمز “Yukon” الآن، حيث من المتوقع أن يأتي بمجموعة من التغييرات في الواجهة الرئيسية للنظام، يأتي من بينها أسلوب جديد في حركة الرسوم عند إغلاق التطبيقات أو عند تشغيل أكثر من تطبيق بميزة المهام المتعددة.

كما تم إعادة تصميم لوحة widget في هذا الإصدار، أيضاً تضيف شركة ابل ميزة الثيم المظلم أو النمط الليلي الأكثر طلباً من المستخدمين في هذا الإصدار، أيضاً تشير التوقعات إلى ميزة جديدة في لوحة مفاتيح تأتي بميزة التمرير السريع بتصميم يحاكي لوحة مفاتيح تطبيق SwiftKey.

أيضاً من المتوقع أن تقدم ابل تحديث جديد لتطبيقات Reminders، وApple Books، و Maps، وMail إلى جانب تطبيق Home، كما تأتي ميزة إعدادات وقت الشاشة بدقة أكثر في تحديث iOS 13.

ابل تضيف مميزات جديدة أيضاً لأجهزة الآيباد، حيث يمكن للمستخدمين تحويل شاشة أجهزة الآيباد إلى لوحة بخاصية اللمس عند الإتصال بأجهزة Mac، كما تم تحديث ميزة تعدد المهام على أجهزة الآيباد، كما تشير التوقعات إلى بعض التعديل في واجهة أجهزة الآيباد الرئيسية مع إمكانية التنقل بين إصدارات مختلفة من نفس التطبيق.

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تحديث macOS 10.15

أشار تقرير من بلومبرغ مؤخراً إلى أن ابل تقدم macOS 10.15 بميزة تشغيل تطبيقات الآيباد على Mac، حيث تعد هذه الميزة أحد الملامح الرئيسية للإصدار الجديد من macOS، حيث أعلن عن هذه الميزة للمرة الأولى خلال مؤتمر المطوريين العام الماضي، ومن جديد تعود ابل لتستعرض آداء الميزة الجديدة بعد إضافتها بالفعل لتحديث النظام.

كما تشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم إصدار جديد من تطبيق Apple Music، الذي يأتي كتطبيق مستقل في التحديث الجديد لنظام تشغيل macOS لدعم ميزة بث وتشغيل الموسيقى.

أيضاً من بين المميزات الجديدة المتوقعة في تحسينات في إعدادات وقت الشاشة ليكون أكثر دقة، مع ملصقات جديدة في iMessage وأيضاً بعض المؤثرات، كما يأتي Siri بمجموعة من الإختصارات الجديدة، ومن المتوقع أن تكشف ابل عن جهاز Mac Pro مع المميزات الجديدة في تحديث النظام.

تحديث watchOS 6

تؤكد التسريبات على أن ابل ستقدم الكثير من المميزات الهامة في تحديث watchOS 6 لدعم ساعات ابل الذكية، فلقد أشار تقرير بلومبرغ أن ابل في طريقها لدعم مستخدمي الساعات الذكية بمتجر تطبيقات مخصص لنظام watchOS 6، لذا لن يحتاج المستخدم إلى تصفح متجر تطبيقات ابل عبر الإتصال بالهواتف الذكية في البداية.

كما توفر ابل مجموعة من أوجه الساعة الذكية الجديدة، أيضاً تضيف ابل بعض التغييرات في واجهة الساعة لدعم المستخدم بعرض أفضل لبيانات التطبيق، كما تقدم ابل تحديث جديد لتطبيق Apple Books لتحسين تجربة الإستماع للكتب الصوتية، كما تم تحديث تطبيق الآلة الحاسبة، وتطبيق health لدفع الإشعارات للمستخدم، هذا إلى جانب مجموعة من Animoji وMemoji الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع ابل ترسل الدعوات الرسمية لمؤتمر المطوريين WWDC الذي يعقد في 3 من يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.