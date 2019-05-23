دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Atari تستعرض التصميم الجديد لوحدات التحكم في الألعاب لمنصة VCS ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت Atari عن التصميم المميز للإصدارات الجديدة من ذراع التحكم في الألعاب وعصا التحكم Atari VCS Classic Joystick المقدمة لمنصة الألعاب VCS، والتي تتوفر في نهاية 2019.

إستعرض فريق مطوري Atari VCS الإصدار الجديد من منصة التحكم في الألعاب الذي يأتي بتصميم جديد خلال الفترة الماضية، ومن جديد تم إستعراض تصميم الإصدارات الجديدة ذراع التحكم وعصا التحكم المميز، حيث تقدم Atari الوحدات الجديدة بالملامح الرئيسية التي جاء بها الإصدار السابق مع بعض من المميزات الجديدة.

كما أكدت Atari أن وحدة عصا التحكم الكلاسيكية صممت لتتوافق بشكل أفضل مع تجربة الألعاب ووظائف CX40، مع ميزة الإتصال بالبلوتوث الجديدة، وأيضاً ميزة الإتصال عن طريق USB، كما تأتي العصا التي تتوسط الوحدة بتصميم رقمي كامل، كما تضم إعدادات إفتراضية لD-pad.

أيضاً تأتي عصا التحكم بميزة التدوير لدعم بعض الألعاب مثل Pong، وBreakout وأيضاً Night Driver، كما تأتي وحدة عصا التحكم بميزة التبديل في الإضاءة بين الأحمر إلى البرتقالي.

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ومن المميزات الأخرى المقدمة من فريق Atari VCS في عصا التحكم الكلاسيكية زر “fire” الذي يضم بعض التغييرات حيث يتميز هذا الإصدار من وحدة عصا التحكم بزر أخر في زواية الوحدة للتشغيل، كما يدعم المستخدم في الألعاب بميزة النقر السريع على الجانب الأيمن أو الأيسر لتصميم أكثر راحة في تجربة الألعاب.

من جانب أخر أجريت بعد التحديثات على وحدة التحكم في الألعاب الحديثة من VCS، والتي تأتي بتصميم أقرب للكثير من وحدات التحكم في الألعاب المنافسة في الأسواق، إلا أن الشركة أكدت على الآداء القوي لوحدة التحكم مع ميزة الإتصال عن طريق البلوتوث وUSB لدعم ألعاب أجهزة الحاسب أو الأجهزة المحمولة، كما يدعم هذا الإصدار ميزة إعادة تعيين مهام الأزرار بشكل كامل وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

يذكر أن Atari VCS أكدت على إستعداد الشركة لبدء الإنتاج الضخم للإصدارات الجديدة من وحدات التحكم في الألعاب، بهدف إطلاقها في نهاية 2019.

المصدر

هذا الموضوع Atari تستعرض التصميم الجديد لوحدات التحكم في الألعاب لمنصة VCS ظهر على التقنية بلا حدود.