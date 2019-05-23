شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تهنئ العمانية جوخة الحارثى على فوزها بجائزة المان بوكر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن سعادته بحصول الكاتبة العمانية جوخة الحارثى، استاذة الأدب العربى بجامعة السلطان قابوس، على جائزة "المان بوكر" الدولية عن روايتها "سيدات القمر"، مقدماً لها التهنئة، خاصةً فى ضوء كونها أول شخصية عربية تفوز بهذه الجائزة رفيعة المستوى.

وصرح السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بأن فوز الكاتبة العمانية بهذه الجائزة يمثل نموذجاً يحتذى به، ليس فقط للمتخصصين فى مجال الأدب العربي، وإنما لكافة المبدعين العرب فى مختلف مجالات العمل الإنساني، إضافة لما يمثله أيضاً هذا الإنجاز من قيمة مضافة فى مجال تدعيم وتعزيز الدور الهام للمرأة وتوسيع دائرة النقاش حول قضاياها فى المجتمعات العربية.