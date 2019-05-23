شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلم 4 طائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، اليوم الخميس، تلسم أربع طائرات مقاتلة من طراز "T50" من كوريا الجنوبية.
وقالت قيادة القوة الجوية العراقية، فى بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، إنه تم "وصول 4 طائرات نوع T50 من العقد الكورى إلى العراق".
وكانت قيادة القوة الجوية العراقية أعلنت، فى وقت سابق أن أربع طائرات مقاتلة من نوع "T50" الكورية ستصل إلى العراق قبل نهاية الشهر الحالي.
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