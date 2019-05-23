انت الان تتابع الغذاء العالمي: الإفراج عن 44 شاحنة محتجزة في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
آثار الحرب اليمنية
قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل، إنه تم الإفراج عن 44 شاحنة تابعة للبرنامج الأممي من أصل 87 شاحنة متعاقدة مع البرنامج، كانت محتجزة في اليمن على نقاط التفتيش بين المناطق تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا وبين المناطق الخاضعة للحوثيين، مضيفا أن المنظمة الأممية تلقت تأكيدات بأن الشاحنات الـ43 المتبقية سيتم الإفراج عنها قريبا، واصفا الإفراج بالتطور الإيجابي الذي سيساعد البرنامج في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا في اليمن بمساعداته الغذائية.
وأشار فيرهوسل، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم احتجاز 160 شاحنة تابعة للبرنامج، خلال شهر أبريل الماضي، كانت تحمل دقيق القمح والزيوت النباتية والبقول من عدن إلى شمال اليمن، منوها بأنه قد تم احتجاز الشاحنات لفترات طويلة وكان معظمها في محافظة (إب)، الأمر الذي أعاق قدرة البرنامج على الحصول على المساعدات
وأشار فيرهوسل، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم احتجاز 160 شاحنة تابعة للبرنامج، خلال شهر أبريل الماضي، كانت تحمل دقيق القمح والزيوت النباتية والبقول من عدن إلى شمال اليمن، منوها بأنه قد تم احتجاز الشاحنات لفترات طويلة وكان معظمها في محافظة (إب)، الأمر الذي أعاق قدرة البرنامج على الحصول على المساعدات الغذائية لمن يحتاجون إليها بشدة.
يذكر أنه يوم الأحد الماضي، حذر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، من تحركات حوثية إيرانية على سواحل المديريات الشمالية لمدينة الحديدة وجزيرة كمران، كاشفا عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف لتدريب المليشيات على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية، لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام المقبلة وأن الحوثي يجهز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين. (التفاصيل)
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