اعتقال مالك حديقة حيوان بكندا نتيجة الإهمال وسوء المعاملة

أجْلَت السلطات الكندية نحو 100 حيوان من حديقة حيوانات، واعتقلت صاحبها، إثر ورود أنباء عن سوء معاملةٍ ووفاة كثير من الحيوانات بما في ذلك نمريْن، وفقا للعين الإخبارية.
وذكر بيان جمعية "منع القسوة على الحيوانات" (إس.بي.سي.أي) بمونتريال، أن مالك حديقة "سان إدوار دي ماسكينونجيه" ويُدعى نورمان تراهان، كان قاسياً ومهملًا تجاه مئات الأسود أو النمور، والحمير الوحشية، والدببة، والذئاب، والكنغر، وفق إذاعة "راديو كندا".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم (إس.بي.سي.أي) صوفي جيلارد: "على حدّ علمنا، هذه هي المرة الأولى في كندا التي يتم خلالها توجيه الاتهام لمالك الحديقة بقسوة جنائية على الحيوانات"، مضيفةً: "إذا أُدِين السيد تراهان، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وحظراً على امتلاك الحيوانات".
وبدأ أعضاء (إس.بي.سي.أي) برفقة طبيب بيطري وأعضاء من منظمة "هيومن سوسيتي انترناشيونال" (مجتمع مدني)، نقْل الحيوانات من الحديقة، في "عملية قد تستمر أسابيع عدّة"، وفق ما ذكرته جمعية منع القسوة على الحيوانات.
وحسب الإذاعة الكندية فإن المنظمة الحقوقية بدأت التحقيق عقب تقارير واردة من زوار الحديقة، في صيف 2018، عن سوء معاملة الحيوانات.
كما عثر ضباط حماية الحيوان على اثنين من الحيوانات في جبال الألب، حالتهما صعبة للغاية، وأخرى ميّتة بما في ذلك نمريْن.
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