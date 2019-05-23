رسائل الملك سلمان وولي عهده إلى رئيس إندونيسيا

وأكد الملك سلمان، في برقية لها أرسلها إلى رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة أن هناك علاقات متميزة تجمع بين البلدين، حسب صحيفة اليوم السعودية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST

وأعرب الملك سلمان عن تمنياته لإندونيسيا بالتقدم والازدهار.

كما أرسل ولي العهد محمد بن سلمان ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا.

وأظهر فرز رسمي لأصوات الناخبين في إندونيسيا أمس الثلاثاء أن الرئيس ويدودو فاز بفارق مريح في الانتخابات، بينما رفض منافسه الاعتراف بالهزيمة واحتشد أنصاره في العاصمة جاكرتا للاحتجاج.

Advertisements

وتعد الانتخابات الإندونيسية، والتي جرت في 17 من الشهر الماضي، واحدة من أضخم عمليات الاقتراع حول العالم، حيث يقدر عدد الناخبين الذي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم خلالها بنحو 193 مليون شخص، وأكثر من 809 آلاف مركز اقتراع.

ويبلغ ويدودو من العمر 57 عاما، وهو زعيم الحزب الإندونيسي الديمقراطي من أجل الكفاح، وتولى منصبه رئيسا للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2014، كان قبلها محافظ العاصمة جاكرتا لمدة عامين قبل انتخابه للرئاسة.

وكان ويدودو يعمل في مجال التجارة، حيث كان مندوبا لمبيعات الأثاث، وبعد نجاحات عملية وصل إلى رئاسة مجلس إدارة رابطة مصنعي سوراكاترا للأثاث، ثم عمدة لمدينة سوراكاترا ومنها إلى العاصمة، ويُعرف في الأوساط السياسية بأنه "رجل البسطاء"، وفاز في الانتخابات السابقة بحصوله على نحو 54 بالمئة من الأصوات.