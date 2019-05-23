وزارة الصحة بصنعاء لـ"سبوتنيك": قصف التحالف أدى لمقتل وجرح 52 ألف يمني

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القاهرة —سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة، يوسف الحاضري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة للقصف المباشر، هناك 52 ألف إنسان يمني سقطوا ما بين قتيل أو جريح، والمتوفين 13 ألف و250 قتيلا، ومنهم 3800 طفل، آخرهم 4 توفوا الخميس الماضي باستهداف شارع الرقاص بصنعاء".

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.