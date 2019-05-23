اخبار الخليج

وزارة الصحة بصنعاء لـ"سبوتنيك": قصف التحالف أدى لمقتل وجرح 52 ألف يمني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

القاهرة —سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة، يوسف الحاضري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة للقصف المباشر، هناك 52 ألف إنسان يمني سقطوا ما بين قتيل أو جريح، والمتوفين 13 ألف و250 قتيلا، ومنهم 3800 طفل، آخرهم 4 توفوا الخميس الماضي باستهداف شارع الرقاص بصنعاء".

وتقود المملكة العربية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة بصنعاء لـ"سبوتنيك": قصف التحالف أدى لمقتل وجرح 52 ألف يمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا